Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про результат команди на Гран-Прі Бельгії. Слова монегаска наводить f1analytic.com:

Макс всю гонку був за дві секунди позаду, було зовсім непросто. Я знав, що перше коло буде для нас складним, тому що ми не мали тієї притискної сили, яка була у McLaren і Макса. На щастя, траса просихала досить швидко і після цього темп був гарним. Але Макс все одно був позаду всю гонку, і я дуже радий, що ми змогли утримати третє місце.

Тиск завжди високий, а в таких умовах особливо. Якщо ти відхилишся від траєкторії, то втратиш багато, це буде велика помилка. Тому я в якийсь момент і попросив інженера дати мені спокій. Оновлення спрацювали – ми отримали те, що розраховували, хоча ми ще маємо розібратися, як добитися від них максимуму. Ми продовжуємо атакувати і, сподіваюся, скоро зможемо чинити тиск на McLaren.