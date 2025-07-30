Чемпіон Формули-1 2016 року Ніко Росберг порівняв Льюїса Хемілтона та Ландо Норріса на тлі виступу на Гран-Прі Бельгії. Слова німця наводить f1analytic.com:

Чи варто було б поставити запитання, а чи стала б така людина, як Льюїс Хемілтон, також робити подібні помилки? Я не впевнений, що в гонці, у її найважливіші відрізки, він припускався б їх.

З ним такого не трапляється. Але в будь-якому разі знімаю перед ним капелюха. Ландо все одно добре попрацював цього вікенду.