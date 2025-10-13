Чемпіон Формули-1 Дженсон Баттон вважає, що у разі зміни керівника на Ferrari може очікувати провал. Британця цитує f1analytic.com:

Не можна боятися провалу. Але саме з цим стикаються у Ferrari. Думаю, там усі відчувають, що їх легко можуть викинути за двері – а це неприємне відчуття. Команді потрібна стабільність. Вона надає всім впевненості, включаючи пілотів. Тому сподіваюся, що наступного року нічого такого не станеться.

Хочеться, щоб вони провели весь сезон разом, адже багато що зміниться не лише у перших перегонах, а й в останніх. Дуже багато зміниться протягом року. Це чудова команда. Мені здається, у них гарне керівництво. Та й хіба може бути сильніший склад пілотів, чи не так?