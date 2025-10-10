Дуже рано в гонці ми попросили Шарля діяти за схемою «lift and coast». Йшлося не лише про те, щоб трохи знизити швидкість на прямій, а й про пошук правильної точки гальмування. У кожній гонці баланс гальм доводиться підлаштовувати трохи більше вперед, трохи більше.

У результаті ми втрачаємо частину темпу щодо реальних можливостей машини. Це особливо засмучує, тому що на початку вікенду в Баку та Сінгапурі ми мали темп, але ми не змогли його реалізувати. Для команди та пілотів це дуже неприємно, тому що доводиться ганятися з обмеженнями.