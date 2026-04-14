Бійки та знущання. Зірка Формули-1 поділився шокуючими подробицями дитинства
Пілот пригадав випадки расизму
близько 1 години тому
Семиразовий чемпіон світу та пілот Феррарі Льюїс Хемілтон поділився спогадами про складний шлях до вершини автоспорту. Британець зізнався, що на початку кар'єри регулярно стикався з агресивним несприйняттям з боку оточення. Слова наводить сайт Ф-1.
Успіх не завжди буває таким, яким здається. На вершині буває самотньо, особливо якщо ви перший. Успіх — ніщо без сім'ї, команди та людей, з якими ти згуртувався. Якщо ти не можеш розділити його і прожити, то все це марно. Я б сказав, що моменти, які найбільше на мене вплинули, були пов'язані з середовищем. Побиття, бійки, знущання, образи… Все в такому роді. Люди, які казали мені повернутися у свою країну… Все це я зберігаю в собі.
