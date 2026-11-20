Денис Сєдашов

Під час передсезонних тестів Формули-Е в іспанській Харамі вибухнув болід британського пілота команди DS Penske Тейлора Барнарда. Про це повідомив журналіст видання FIUM Даніель Ромар у соціальній мережі Х.

За словами очевидців, інцидент стався після того, як машина раптово зупинилася на трасі, а з неї повалив густий чорний дим. Барнард встиг оперативно залишити кокпіт, і вже за мить після цього пролунав вибух.

El coche de Taylord Barnard ha estallado de golpe y se ha prendido fuego totalmente. El piloto está BIEN y ha vuelto al paddock a pie. https://t.co/AR0IQudoJP — Daniel Atán Romar (@datanromar) November 20, 2026

Гонщик не постраждав. Причини займання та подальшого вибуху електроболіда наразі з'ясовуються.

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