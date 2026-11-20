Болід Формули-Е вибухнув під час передсезонних тестів в Іспанії
Британський пілот встиг вибратися з машини
Під час передсезонних тестів Формули-Е в іспанській Харамі вибухнув болід британського пілота команди DS Penske Тейлора Барнарда. Про це повідомив журналіст видання FIUM Даніель Ромар у соціальній мережі Х.
За словами очевидців, інцидент стався після того, як машина раптово зупинилася на трасі, а з неї повалив густий чорний дим. Барнард встиг оперативно залишити кокпіт, і вже за мить після цього пролунав вибух.
Гонщик не постраждав. Причини займання та подальшого вибуху електроболіда наразі з'ясовуються.
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