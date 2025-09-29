Пілот Ferrari Шарль Леклер розповів, що його головною мотивацією є бажання показувати максимум у складі Скудерії та допомогти команді повернутися на вершину Формули-1.

За словами Леклера, він коригує свої цілі відповідно до поточної ситуації і наразі прагне виграти хоча б одну гонку до кінця сезону. Слова наводить racingnews365.

Я дуже люблю цю команду, і саме це дає мені мотивацію. Я завжди відчував прихильність до Ferrari та хочу робити все можливе, щоб команда знову стала лідером, скільки б часу це не займало. Шарль Леклер

Леклер додав, що розчарування на старті сезону, коли Ferrari відставала від McLaren, минули, і він зосередився на нових завданнях.

Наша нинішня ціль — виграти гонку цього року. Можливо, це не надто амбітно, якщо порівнювати з тим, де ми хочемо бути, але як гонщик я маю максимально використовувати наявні можливості. Шарль Леклер

Леклер сумнівається в шансах Ferrari на перемогу на Гран-прі в Азербайджані.