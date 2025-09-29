Леклер прагне повернути Ferrari на вершину Формули-1
Монегаск розповів про мету команди
близько 13 годин тому
Пілот Ferrari Шарль Леклер розповів, що його головною мотивацією є бажання показувати максимум у складі Скудерії та допомогти команді повернутися на вершину Формули-1.
За словами Леклера, він коригує свої цілі відповідно до поточної ситуації і наразі прагне виграти хоча б одну гонку до кінця сезону. Слова наводить racingnews365.
Я дуже люблю цю команду, і саме це дає мені мотивацію. Я завжди відчував прихильність до Ferrari та хочу робити все можливе, щоб команда знову стала лідером, скільки б часу це не займало.
Леклер додав, що розчарування на старті сезону, коли Ferrari відставала від McLaren, минули, і він зосередився на нових завданнях.
Наша нинішня ціль — виграти гонку цього року. Можливо, це не надто амбітно, якщо порівнювати з тим, де ми хочемо бути, але як гонщик я маю максимально використовувати наявні можливості.
Леклер сумнівається в шансах Ferrari на перемогу на Гран-прі в Азербайджані.