Денис Сєдашов

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон підбив підсумки п’ятиденних передсезонних тестів у Барселоні, за результатами яких показав найкращий час за кермом боліду Ferrari зразка 2026 року.

Британець позитивно оцінив роботу команди та власну підготовку до нового сезону, наголосивши на стабільності машини й продуктивності тестової програми. Слова наводить RacingNews365.

Це був дуже продуктивний і приємний тиждень. За зиму була виконана величезна робота — як мною особисто, так і всією командою, і приємно бачити, що це відображається в тому обсязі кіл, який ми змогли проїхати без серйозних проблем. Заїзди під дощем на початку тестів стали цінним досвідом, особливо з новим болідом, і загалом це був упевнений старт. Нам ще потрібно багато чому навчитися й виконати великий обсяг роботи, але атмосфера в команді позитивна та зосереджена. Тепер ми проаналізуємо всі зібрані дані та ретельно готуватимемося до тестів у Бахрейні. Льюїс Хемілтон

