Пілот Ferrari Шарль Леклер підбив підсумки четвертого дня передсезонних тестів Формули-1 у Барселоні, поділившись позитивними враженнями від роботи з новим болідом.

Монегаск зазначив, що команда поступово розбирається з особливостями техніки за новим регламентом, а сам він дедалі впевненіше почувається за кермом. Слова наводить Ferrari.

Приємно нарешті провести повний день у більш репрезентативних умовах. З цим регламентом усе в новинку, і багато чого потрібно зрозуміти та вивчити. Керування машиною досить сильно відрізняється від того, до чого ми звикли в останні роки. Я сприймаю це як справжній виклик, а також як можливість спробувати новий підхід.

Я почуваюся дедалі комфортніше в боліді, навіть попри те, що освоєння нових систем потребує зусиль — особливо це стосується зрослої ролі електричної складової силової установки.

Наразі ми з командою не звертаємо уваги на швидкість, а крок за кроком проходимо свою програму й намагаємося якомога краще розібратися в машині. Ще багато чого потрібно перевірити, але ми йдемо за графіком. Це надихає, і ми продовжимо роботу перед Бахрейном.