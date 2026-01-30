Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон підбив підсумки четвертого дня передсезонних тестів Формули-1 у Барселоні, наголосивши на надійності боліда та продуктивній роботі команди. Слова наводить Sky Sports.

За ранкову сесію британець проїхав 85 кіл, що стало одним із найкращих показників дня.

Було чудово виїхати на трасу в сухих умовах і нормально попрацювати, адже перший день через погоду вийшов змазаним. До цього у Фйорано я проїхав лише два кола, тож сьогодні нарешті зміг відчути машину й зрозуміти, як працюють шини.

Ми працювали з гумою C2 і C1. Було дуже холодно, тому шини не показували оптимальних характеристик. Втім, ми виконали програму на день і отримали уявлення про те, як працює болід і в яких аспектах потрібно додавати.

На передсезонних тестах головне — якомога більше часу проводити на трасі. Сьогодні зранку я проїхав 85 кіл, і це фантастичний результат. Він став можливим завдяки чудовій роботі всіх співробітників на базі, які підготували болід, що наразі працює дуже надійно.

Минулого року тести почалися найгіршим чином. З огляду на повністю новий регламент, зараз усе складається помітно краще, ніж торік. Сподіваюся, так буде й надалі.