Олег Шумейко

За результатами Гран-Прі Катару Макс Ферстаппен вийшов на друге місце в особистому заліку Формули-1 та має 12 очок відставання від Ландо Норріса у боротьбі за чемпіонство.

One. To. Go.



25 points are up for grabs in Abu Dhabi 👀#F1 pic.twitter.com/OUPKSOolNS — Formula 1 (@F1) December 1, 2025

Положення в особистому заліку:

DRIVER STANDINGS (after 23/24 rounds)



It's going to be a grandstand finish to the season 🍿#F1 #QatarGP pic.twitter.com/WzJSpwRnK7 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

У боротьбі за друге місце у Кубку Конструкторів Mercedes має перевагу над Red Bull у 33 очка:

TEAM STANDINGS (after 23 rounds)



Red Bull still have an outside chance of taking P2 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/9i8CiVmQQm — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Нагадаємо, що розв’язка сезону Ф-1 відбудеться 7 грудня на етапі в Абу-Дабі.