Битва трьох за чемпіонство – позиції в особистому заліку перед заключною гонкою Формули-1
Ферстаппен, Норріс та Піастрі зійдуться у боротьбі за титул в Абу-Дабі
близько 13 годин тому
Фото: Getty Images
За результатами Гран-Прі Катару Макс Ферстаппен вийшов на друге місце в особистому заліку Формули-1 та має 12 очок відставання від Ландо Норріса у боротьбі за чемпіонство.
Положення в особистому заліку:
У боротьбі за друге місце у Кубку Конструкторів Mercedes має перевагу над Red Bull у 33 очка:
Нагадаємо, що розв’язка сезону Ф-1 відбудеться 7 грудня на етапі в Абу-Дабі.