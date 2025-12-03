Ферстаппен: «Якби у Red Bull був домінуючий болід McLaren, чемпіонат уже давно був би завершений»
Макс вважає, що боротьба за титул йде тільки через помилки суперників
близько 4 годин тому
Фото: Формула-1
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про титульну гонку у сезоні-2025 та порівняв Red Bull з McLaren. Нідерландця цитує f1analytic.com:
Ми так довго боролися за титул лише через помилки інших. Якби у нас був такий самий домінуючий болід, як у McLaren, чемпіонат уже давно був би завершений.
Нагадаємо, що в особистому заліку Ферстаппен відстає від Ландо Норріса на 12 очок.
