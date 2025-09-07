Пілот Red Bull Макс Ферстаппен після гонки поділився враженнями після перемоги на Гран-прі Італії.

Це був відмінний день для нас. На першому колі нам трохи не пощастило, але потім ми просто летіли. Машина працювала чудово, я зміг підтримувати темп на першому відрізку, піт-стоп провели у правильний момент, а в кінцівці я міг більш агресивно атакувати на «харді».

Фантастична робота всієї команди, весь вікенд ми були в боротьбі. Дуже приємно перемогти тут.