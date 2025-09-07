Ферстаппен – про перемогу на Гран-прі Італії: «Це був фантастичний день для нашої команди»
Пілот Red Bull подякував команді за фантастичну роботу протягом усього вікенду
26 хвилин тому
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен після гонки поділився враженнями після перемоги на Гран-прі Італії.
Це був відмінний день для нас. На першому колі нам трохи не пощастило, але потім ми просто летіли. Машина працювала чудово, я зміг підтримувати темп на першому відрізку, піт-стоп провели у правильний момент, а в кінцівці я міг більш агресивно атакувати на «харді».
Фантастична робота всієї команди, весь вікенд ми були в боротьбі. Дуже приємно перемогти тут.
Нагадаємо, другим у гонці фінішував Ландо Норріс з McLaren, а третім – його напарник Оскар Піастрі, також з McLaren.
Ферстаппен встановив рекорд швидкості у Формулі-1 на трасі у Монці.