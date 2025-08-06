Керівник Mercedes Тото Вольфф висловився про майбутнє Льюїса Хемілтона у Формулі-1. Слова австрійця наводить f1analytic.com:

Відхід Льюїса? Він має незавершені справи у Формулі-1. Mercedes не впорався з регламентом 2022 року, а Льюїс ніколи не був задоволений машинами з граунд-ефектом, і в цьому плані вони йому не підходять. Можливо, це пов'язано із стилем водіння. Йому не треба нікуди йти. Наступного року з'являться нові автомобілі, зовсім інші в управлінні, нові силові установки, яким буде потрібно інтелектуальний спосіб управління енергією.

Так що Льюїс повністю впевнений у своїх силах, і я сподіваюся, що він залишиться ще надовго у Формулі-1.