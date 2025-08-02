Експілот Формули-1 Ральф Шумахер висловився про ситуацію з пілотами у Ferrari. Слова німця наводить f1analytic.com:

Насправді я хотів би дати йому трохи більше часу, тому що за таких умов, як у гонці в Бельгії, якщо порівнювати його з Антонеллі, він чудово впорався зі своєю роботою. Так, Леклер справився чудово, варто визнати. Порівняно з іншими гонками це був ідеальний для нього вікенд, і, незважаючи на те, що він почав з нової машини і з новою задньою частиною, він протримався весь вікенд.

Він був сильний у будь-яких умовах, і це хороша тенденція для нього та команди, але, звичайно, це не полегшує завдання Льюїсу, тому що тепер команда, природно, прислухатиметься до Шарля ще більше. Мушу сказати, мене критикували за те, що я на початку сказав: дайте йому час. Думаю, всі вже зрозуміли, що це необхідно, і не варто судити передчасно, адже все потребує часу. Але я й уявити не міг, що з часом все буде настільки погано.

Звичайно, були і світлі моменти, як у Китаї, але загалом за всім цим трохи сумно спостерігати, і так, я тримаю за нього кулаки, бо йому треба взяти себе в руки. Якщо сезон закінчиться так, то я не знаю, чи є сенс від цього партнерства у довгостроковій перспективі.