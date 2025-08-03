«Ми одна команда». Леклер підтримав Хемілтона після провалу на Гран-прі Угорщини
У команді зберігають довіру до семиразового чемпіона світу
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari Шарль Леклер прокоментував невдалий виступ свого напарника Льюїса Хемілтона на етапі Формули-1 в Угорщині, де семиразовий чемпіон світу фінішував лише 12-м. Слова наводить GPBlog.
Наприкінці дня ми — одна команда. Як би мені не хотілося фінішувати попереду Льюїса, я щиро бажаю успіху і йому, і всій Ferrari. Ці вихідні стали непростими для нього.
одночас Шарль висловив впевненість, що це лише тимчасовий спад і Хемілтон повернеться на свій рівень у другій частині сезону.
Хемілтон після провалу у кваліфікації: «Команді потрібен інший пілот».