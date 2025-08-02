Хемілтон після провалу у кваліфікації: «Команді потрібен інший пілот»
Льюїс не стримав емоцій після фіаско в Будапешті
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari та семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон жорстко розкритикував себе після невдалої кваліфікації на Гран-прі Угорщини, де посів лише 12-те місце. Слова наводить Sky Sports.
Це все через мене, щоразу. Я абсолютно марний. У команди немає жодних проблем — ви ж бачите іншу машину на поулі. Тож, очевидно, нам потрібно змінити пілота.
Ферстаппен роздратований розмовами про перехід до Mercedes: «Я вже обговорюю з командою плани».