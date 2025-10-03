Виконавчий керівник Mercedes Тото Вольфф висловився про мету команди на 2025 рік. Функціонера цитує f1analytic.com:

Траса в Сінгапурі складніша технічно в порівнянні з Азербайджаном, де швидкості вищі. Але головною відмінністю залишаються погодні умови. Незважаючи на нічний формат, спека та вологість серйозно впливають як на автомобілі, так і на пілотів.

Управляти цими факторами і правильно їх використовувати – це ключовий елемент вікенду. Ми були раді повернутися на подіум у Баку і піднятися на друге місце у чемпіонаті, але розуміємо, наскільки щільною залишається боротьба. Тому потрібно викладатися на максимум у кожній гонці, щоб зберегти цю позицію.