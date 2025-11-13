Керівник Red Bull Лоран Мекіс поділився планами команди на заключну частину сезону-2025. Функціонера цитує f1analytic.com:

Ми йдемо на ризики, і якщо не ризикуватимемо, то не зможемо перемагати. Ми прийняли цей ризик. Він не спрацював, це боляче. Ми помилилися з кваліфікацією – що ж так буває. Але ми йшли на такі ризики останні місяці. Це дух нашої команди. У нас були злети та падіння. Машина була «живою» – це найголовніше. Вона також була, ймовірно, досить гарною, щоб боротися за перемогу.

Зараз ми думаємо про те, як максимізувати наші шанси отримати таку саму машину в Лас-Вегасі. Решта – наслідок. Тож ніхто не думає про чемпіонат. Ми просто вирішуємо, що робити з викликами Лас-Вегаса: дуже низькою силою притискування, екстремально холодними режимами для шин. Як ми змусимо машину там працювати? А решта додасться.