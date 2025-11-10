Ферстаппен визнав, що боротьба за титул вже завершена
Пілот Red Bull заявив, що боротьба за титул цього сезону фактично завершена
близько 1 години тому
Пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен, який піднявся з 19-го на третє місце під час Гран-прі Бразилії, у коментарі для The Independent визнав, що наздогнати лідера чемпіонату Ландо Норріса вже не вдасться.
За словами нідерландця, боротьба за титул була втрачена значно раніше в сезоні.
Чемпіонат ми програли не в Бразилії. Ми втратили його ще від першої гонки сезону до етапу в Зандворті. Було багато уїкендів, коли ми просто не мали достатньої швидкості. Тоді й утворився великий розрив із лідером. Так, у нас були хороші моменти, коли вдавалося скоротити відставання, але цього було замало. Такий уже цей сезон.
