«Божевільна гонка, щось сюрреалістичне!»: Ферстаппен відреагував на тріумф на Гран-прі Лас-Вегаса
Чотириразовий чемпіон світу поділився враженнями після фінішу
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен поділився враженнями після перемоги на Гран-прі Лас-Вегаса.
За словами нідерландського гонщика, заїзд видався надзвичайно напруженим через щільну боротьбу у пелотоні.
Божевільна гонка, щось сюрреалістичне! Ніколи не бачив у Формулі-1 чогось подібного. Із самого початку у нас усе було чудово з витратою енергії, але суперники, звісно, вчаться, бачать, що ти робиш. Мені не можна було віддавати лідерство до лінії закінчення кола, тому я обговорював цей момент із командою. Ми провели шалену кількість дуелей і з усім впоралися. Сліпстрім цього разу був настільки потужним, що відірватися було неможливо. Важко повірити, скільки пілотів ішли щільною групою.
Ферстаппен виграв Гран-прі Лас-Вегаса. Норріс і Піастрі — на подіумі.
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