Денис Сєдашов

Фінал другого раунду плей-оф NASCAR Cup Series на трасі Charlotte Motor Speedway запам’ятався неймовірною розв’язкою.

На останніх метрах дистанції Росс Честейн у відчайдушній спробі пройти до наступного етапу атакував Денні Гемліна – і вдарив його в задню частину автомобіля. Обох гонщиків розвернуло, але вони зуміли перетнути фінішну лінію... заднім ходом, викликавши захват у глядачів.

Попри інцидент, Гемлін все ж гарантував собі місце у півфіналі плей-оф, тоді як Честейн вибув із боротьби за титул.

А переможцем гонки став новозеландець Шейн ван Гісберген із команди Trackhouse Racing, який здобув уже п’яту перемогу у сезоні.

Расселл виграв кваліфікацію Гран-прі Сінгапуру.