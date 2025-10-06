Чотириразовий чемпіон світу та пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував своє друге місце на Гран-прі Сінгапуру. Слова наводить Sky Sports.

Перед стартом траса лише почала підсихати, і стартувати з брудного боку решітки було складно. Ми намагалися щось вигадати, але це не спрацювало. На першому відрізку довелося берегти гуму й залишатися на трасі якомога довше. Це нам вдалося, проте гонка виявилася набагато складнішою, ніж я очікував — з різних причин.

Нам потрібно розібратися, чому в певних моментах усе пішло не за планом. У Сінгапурі, навіть якщо ти маєш кращий темп, обігнати майже нереально, якщо тільки не трапляється щось непередбачуване. Тому друге місце — це максимум, на який ми могли розраховувати.