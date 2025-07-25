Піастрі з суттєвою перевагою взяв поул у спринті Гран-Прі Бельгії
Найближчим до лідера чемпіонату виявився Ферстаппен
близько 2 годин тому
Фото: McLaren
У Бельгії завершилася кваліфікація перед спринтерською гонкою у рамках першого етапу Гран-Прі Формули-1 після літньої паузи.
Найкращий час показав лідер чемпіонату Оскар Піастрі, який завершив коло за 1 хвилину та 40.510 секунди. Найближчим до пілота McLaren був лідер Red Bull Макс Ферстаппен, який програв майже півсекунди.
Кваліфікації спринту Гран-Прі Бельгії:
Раніше Ферстаппен назвав найулюбленішу гонку.