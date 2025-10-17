Чемпіон Формули-1 назвав володаря титулу сезону-2025
Вільньов вважає, що Ферстаппен вийде переможцем через непорозуміння у McLaren
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чемпіон Формули-1 у 1997 році Жак Вільньов відповів, кого бачить з титулом особистого заліку Королеви автоспорту за результатами сезону-2025. Канадійця цитує f1analytic.com:
Хто виграє титул у 2025 році? Ферстаппен. І це буде його найкрасивіший титул.
Справа в тому, що два пілоти McLaren надто страждають від тиску. Їм час прокинутися.
Нагадаємо, що McLaren достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1 сезону-2025.
