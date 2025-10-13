Дворазовий чемпіон Формули-1 Міка Хаккінен висловився про шанси Макса Ферстаппена завоювати титул у сезоні-2025. Слова фіна наводить gpblog.com:

Математична можливість зберігається. Факт у тому, що Макс виконав неймовірну роботу з командою, щоб максимізувати продуктивність автомобіля. Це просто неймовірно.

Іноді результати схожі на хвилю – вони непостійні. Макс наодинці з командою. У нього немає товариша по команді, який би підштовхував його до максимізації продуктивності. Тому цікаво подивитися, як далеко Макс може зайти. Це дуже цікаво.