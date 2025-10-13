Легенда McLaren висловився про боротьбу Ферстаппена за титул: «Виконав неймовірну роботу»
Хаккінен вважає, що Максу не вистачає товариша у Red Bull який буде його підштовхувати
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Дворазовий чемпіон Формули-1 Міка Хаккінен висловився про шанси Макса Ферстаппена завоювати титул у сезоні-2025. Слова фіна наводить gpblog.com:
Математична можливість зберігається. Факт у тому, що Макс виконав неймовірну роботу з командою, щоб максимізувати продуктивність автомобіля. Це просто неймовірно.
Іноді результати схожі на хвилю – вони непостійні. Макс наодинці з командою. У нього немає товариша по команді, який би підштовхував його до максимізації продуктивності. Тому цікаво подивитися, як далеко Макс може зайти. Це дуже цікаво.
Нагадаємо, що McLaren достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1 сезону-2025.
Поділитись