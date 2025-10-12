Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розповів, від якої команди очікує прориву у сезоні-2026. Слова пілота Red Bull наводить f1analytic.com:

Наступний рік, очевидно, не буде простим з нашим власним двигуном. Це новий ризик для Red Bull, хоча ризиком був і прихід у Формулу-1, і вони непогано впоралися.

Чи домінуватиме Mercedes? Важко сказати. Але я впевнений, що Mercedes буде попереду. Вони завжди попереду та завжди сильні. Це провідна компанія, тому переконаний, що вони будуть на провідних позиціях. Особливо якщо справа стосується двигуна.