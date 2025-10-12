Ферстаппен: «Наступного року Mercedes буде попереду»
Макс вважає, що з власним двигуном для Red Bull можуть бути ризики
25 хвилин тому
Фото: Формула-1
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розповів, від якої команди очікує прориву у сезоні-2026. Слова пілота Red Bull наводить f1analytic.com:
Наступний рік, очевидно, не буде простим з нашим власним двигуном. Це новий ризик для Red Bull, хоча ризиком був і прихід у Формулу-1, і вони непогано впоралися.
Чи домінуватиме Mercedes? Важко сказати. Але я впевнений, що Mercedes буде попереду. Вони завжди попереду та завжди сильні. Це провідна компанія, тому переконаний, що вони будуть на провідних позиціях. Особливо якщо справа стосується двигуна.
Нагадаємо, що McLaren достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1 сезону-2025.
