Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс поділився думками про лідера Mercedes Джорджа Рассела, якого виділяють головним фаворитом сезону-2026. Пілота McLaren цитує f1analytic.com:

Ми з Джорджем добре ладнаємо. Хоча й не спілкуємося щодня. Але ми дуже поважаємо одне одного. Він виявляє до мене повагу, і я абсолютно впевнений, що він виграє титул у майбутньому, цього року чи наступного. Мені подобалися наші битви, він приємний хлопець.

Я спілкувався з Алексом (Албоном) та Джорджем днями, ми пограли у падел. Ми разом прийшли до Формули-1, в той же час, і я думаю, що мій титул зробив їх голоднішими. Особливо Джорджа, він фаворит (сезону) у букмекерів.