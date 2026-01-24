Британський гонщик McLaren Ландо Норріс поділився, як на нього вплинула перемога в чемпіонаті світу 2025 року — його першому титулі в кар’єрі. Слова наводить GPBlog.

Нічого не змінилося. Чесно кажучи, коли я повертаюся додому та прокидаюся, відчуваю себе так само, як і раніше. Відрізняються лише моменти, коли я приходжу на якісь заходи, працюю з командою або бачу номер один на машині.

Це змушує мене посміхатися. Через багато років я буду про це згадувати. Це все-таки титул. Але це ніяк мене не змінило. Я той самий і залишатимуся собою.