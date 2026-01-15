У McLaren відповіли, чи буде розділення на першого та другого номера після завоювання чемпіонства Норрісом
Браун заявив, що стратегія команди не зміниться
Директор McLaren Зак Браун назвав єдиний спосіб прогресувати у Формулі-1. Функціонера цитує f1analytic.com:
Завжди намагаємося дати однакові можливості нашим пілотам у чемпіонаті, і цей принцип не зазнає змін у 2026 році.
Чи могли ми щось зробити краще? Звісно, і це стосується будь-якої ситуації. Пам'ятаю, як після дубля у Барселоні ми зустрілися на базі та проаналізували, в якому аспекті можна було спрацювати краще. У цьому вся природа Формули-1 – все аналізувати і постійно ставити питання, що можна було зробити інакше, що можна було зробити краще? Це єдиний спосіб не стояти на місці та розвиватися. Але, звичайно, наш загальний підхід залишиться незмінним.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен може залишити Red Bull після сезону-2026.
