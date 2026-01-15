Директор McLaren Зак Браун назвав єдиний спосіб прогресувати у Формулі-1. Функціонера цитує f1analytic.com:

Завжди намагаємося дати однакові можливості нашим пілотам у чемпіонаті, і цей принцип не зазнає змін у 2026 році.

Чи могли ми щось зробити краще? Звісно, ​​і це стосується будь-якої ситуації. Пам'ятаю, як після дубля у Барселоні ми зустрілися на базі та проаналізували, в якому аспекті можна було спрацювати краще. У цьому вся природа Формули-1 – все аналізувати і постійно ставити питання, що можна було зробити інакше, що можна було зробити краще? Це єдиний спосіб не стояти на місці та розвиватися. Але, звичайно, наш загальний підхід залишиться незмінним.