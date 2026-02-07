Пілот Mercedes Джордж Рассел окреслив свої цілі на сезон-2026. Британця цитує f1analytic.com:

Я хочу змагатися з Максом і, звичайно, з Ландо. Норріс мав чудовий сезон, проте це не чинить на мене ніякого тиску. Вболівальники, ймовірно, очікували на боротьбу між Mercedes і McLaren, бо передбачалося, що у нас буде набагато потужніший силовий агрегат. Але мені здається, що інші виробники двигунів добре попрацювали. Крім того, ми також знаємо, що Red Bull завжди мав видатний болід.

Поки що зарано говорити про наші сильні сторони, проте, як сказав би Тото, виглядає вона непогано, і це перевага. Але чи здатна ця машина виграти чемпіонат? Поки що рано про це говорити. Самі боліди менші та легші, ніж торішні. У будь-якому випадку переможе той, хто найшвидший. Я не думаю, що це буде гонка інженерних рішень з кабіни.