Пілот McLaren Оскар Піастрі висловився про виступ на Гран-Прі Нідерландів. Слова британця наводить f1analytic.com:

Темп був. Я був швидкий, але обганяти було неможливо. Я був радий, що всю гонку залишався в межах близько півтори секунди. Це була вражаюча гонка з урахуванням брудного повітря, яке призводить до проблем з шинами тощо. Але я не міг випередити. Оскар проїхав гарну гонку, він заслужив на перемогу.

Мені не пощастило у боротьбі за поул, не пощастило і в гонці. Таке життя. Потрібно прийняти це та рухатися далі. Це засмучує. Мені просто треба продовжувати боротися. Робити те, що я можу. Що в мене зараз у голові? Просто хочу з'їсти бургер та поїхати додому.