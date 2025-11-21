Чемпіон Формули-1 Деймон Хілл оцінив шанси Ландо Норріса на завоювання титулу у сезоні-2025. Британця цитує f1analytic.com:

Він щось знайшов, чи не так? І це прийшло в ідеальний момент. Це сталося саме тоді, коли Оскар (Піастрі) раптом виглядає трохи розгубленим, трохи під тиском. Вони обоє вчаться боротися за звання чемпіона світу… Це не те саме, що просто ганятися.

Ландо стає дисциплінованим – дійсно, починає володіти розумовою та психологічною дисципліною, яка дуже необхідна та вимоглива. Ось у чому мета: зрозуміти, хто має потрібні якості, а хто – ні. Ландо має потрібний матеріал, щоб стати чемпіоном, що він уже довів цього року. Так, був період, коли він відступив, але зараз він безперечно повернувся з подвоєною силою, так що для нього все виглядає дуже добре.