Керівник Mercedes Тото Вольфф назвав головний аспект, від чого залежить боротьба за титул у сезоні-2025. Функціонера цитує f1analytic.com:

Просто дайте McLaren ганятися, але не допускайте зіткнень. У Ландо зараз дуже, дуже солідний відрив, але він не може дозволити собі сходу, тому що тоді все хитнеться в інший бік.

Хоча, якщо говорити про глядача, хотілося б, щоб перед останньою гонкою очки були однакові. Норріс вражає в останніх перегонах, враховуючи напругу.