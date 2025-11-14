Бос Mercedes: «У Норріса солідний відрив, але Ландо не може дозволити собі сходу»
Вольфф зізнався, що зі сторони нейтрального вболівальника хотілося би боротьби за чемпіонство до останньої гонки
40 хвилин тому
Фото: McLaren
Керівник Mercedes Тото Вольфф назвав головний аспект, від чого залежить боротьба за титул у сезоні-2025. Функціонера цитує f1analytic.com:
Просто дайте McLaren ганятися, але не допускайте зіткнень. У Ландо зараз дуже, дуже солідний відрив, але він не може дозволити собі сходу, тому що тоді все хитнеться в інший бік.
Хоча, якщо говорити про глядача, хотілося б, щоб перед останньою гонкою очки були однакові. Норріс вражає в останніх перегонах, враховуючи напругу.
Макс Ферстаппен вважає, що вже не має шансів поборотися за титул.