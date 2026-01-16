Директор McLaren Зак Браун висловився про виступ Макса Ферстаппена та Red Bull у сезоні-2025. Функціонера цитує f1analytic.com:

Наші суперники теж заслуговують на визнання. Red Bull і Макс Ферстаппен переслідували нас до самого фінального етапу. В останній рік перед серйозною зміною правил конкуренція була більш жорстокою, ніж будь-коли, але ми насолоджувалися боротьбою.

На шляху були складні моменти, і ми безперечно робили помилки, які грали на руку нашим суперникам, і це важливо визнати. Але ми з ними оперативно справлялися, і вони послужили цінними уроками, які зробили нас сильнішими як команду.