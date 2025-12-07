Денис Сєдашов

Британський пілот Ландо Норріс із команди McLaren після гонки поділився емоціями після здобуття чемпіонського титулу Формули-1 за підсумками Гран-прі Абу-Дабі.

Норріс зізнався, що перемога стала для нього надзвичайно емоційною подією:

Давно я не плакав. Не думав, що заплачу, але заплакав. Це був довгий шлях. Хочу сказати спасибі всім у McLaren, моїм батькам… Чорт, ридаю як невдаха. Тепер розумію, що відчував Макс. І хочу привітати Макса та Оскара — боротися з ними було честю. Ландо Норріс

Пілот також додав, що сезон видався найскладнішим у його кар’єрі, але підтримка команди та стабільні результати дозволили здобути титул:

Оскар з Максом не робили моє життя простішим, але я щасливий. Ми зробили це! Ландо Норріс

Норріс підкреслив, що в McLaren він вже дев’ять років, і здобутий титул — результат довгого спільного шляху.

