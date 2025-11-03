Денис Сєдашов

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен Red Bull поділився очікуваннями від Гран-прі Бразилії, який відбудеться цього вікенду в Сан-Паулу. Слова наводить пресслужба команди.

Ферстаппен зазначив, що Бразилія для нього — особливе місце не лише через яскраві гонки, а й через особисті причини: родина його дівчини родом саме з цієї країни.

Бразилія має для мене велике значення. Тут завжди неймовірна атмосфера, а гонки часто проходять у дощ — тоді траса стає справжнім випробуванням. Минулого року ми перемогли, стартуючи з 17-го місця — це була емоційна і дуже важлива перемога. Макс Ферстаппен

На етап у Сан-Паулу Ферстаппен підготував спеціальний шолом у традиційних бразильських кольорах.

Вболівальники тут неймовірно пристрасні, а траса — справжня класика. Бути частиною цієї атмосфери — неймовірне відчуття. Макс Ферстаппен

