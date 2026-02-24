Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун висловив занепокоєння щодо нового технічного регламенту, вважаючи, що зміни можуть негативно вплинути на інтерес уболівальників до чемпіонату. Слова наводить GP Blog.

За словами британця, на старті сезону команди та пілоти зіткнуться з труднощами адаптації, що може позначитися на видовищності гонок.

Зараз ми всі спостерігаємо за тим, хто виявиться найкращим — подивимось, що з цього вийде. Хоча на початку сезону в гонках точно буде певна плутанина, адже всім доведеться знову адаптуватися до нової Формули-1.

Мені здається, що нові правила не надто сприятливі для Ферстаппена і не дуже підходять його стилю пілотажу. Самі гонки певною мірою відходять на другий план. Але так усе й розвивається: більше правил, більше обмежень для гонщиків — не роби те, не роби це, і так далі.

За своєю природою Формула-1 завжди була чемпіонатом гонщиків, а не інженерів. Але тепер Формула-1 дедалі більше починає змагатися з Формулою E. Можливо, вболівальникам це подобається, але мені — точно ні. Існує небезпека, що Ф-1 почне втрачати глядачів. Щиро сподіваюся, що я все ж помиляюся.