Ліга чемпіонів 2025/2026: розклад матчів на 24 лютого
Сьогодні відбудуться чотири поєдинки-відповіді стикового раунду
близько 2 годин тому
У вівторок, 24 лютого, в межах Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 заплановано чотири матчі-відповіді стикового етапу. Про це повідомляє Чемпіонат.
До вашої уваги розклад ігрового дня (час — київський):
19:45 — Атлетіко Мадрид (Іспанія) — Брюгге (Бельгія) (перший матч - 3:3)
22:00 — Байєр (Німеччина) — Олімпіакос (Греція) (перший матч - 2:0)
22:00 — Ньюкасл Юнайтед (Англія) — Карабах (Азербайджан) (перший матч - 6:1)
22:00 — Інтер (Італія) — Буде-Глімт (Норвегія) (перший матч - 1:3)
Чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький Парі Сен-Жермен. У фіналі попереднього розіграшу парижани розгромили Інтер з рахунком 5:0.
