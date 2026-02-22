Хемілтон: «Я перезавантажився і відпочив. Вперед у новий сезон»
Британський гонщик підбив підсумки тестів та розповів про мотивацію
близько 1 години тому
Семиразовий чемпіон світу та пілот Ferrari британський гонщик Льюїс Хемілтон у соціальній мережі поділився очікуваннями від нового сезону Формули-1.
За його словами, підготовка команди та тестування машини надихають і мотивують на максимальні результати.
Тести завершені. Вражає бачити, як команда віддає всі сили, щоб створити машину. Це найзахопливіша частина моєї роботи. Все створюється з нуля, а потім знову і знову вдосконалюється. Лише небагато хто з нас отримує можливість випробувати цю машину, і це відчуття ніколи не набридає. Хочу висловити величезну подяку всій команді на базі за їхню віддану роботу, завдяки якій ми досягли цього результату!
Я перезавантажився і відпочив. Я нікуди не йду, тож залишайтеся зі мною. Колись я забував, ким є, але завдяки вашій підтримці цього більше не трапиться. Я знаю, чого потрібно досягти. Це буде неймовірний сезон. Я віддав усе, щоб опинитися тут сьогодні. Вперед!
