Ексбос Ferrari: «Ферстаппен – спадкоємець Шумахера»
Аррівабене розповів, яка головна сила пілота Red Bull
близько 2 годин тому
Фото: Red Bull
Колишній керівник Ferrari Мауріціо Аррівабене компліментарно висловився про чотириразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена, порівнявши пілота Red Bull з легендою Ф-1 Міхаелєм Шумахером. Італійця цитує f1analytic.com:
Макс – феномен. У боліді Формули-1 близько 50 000 компонентів, і йому вдається вичавити максимум із кожної деталі.
Він спадкоємець Шумахера. У нього та сама сила і те саме почуття лідерства; він знає, як надихати тих, хто працює з ним.
Нагадаємо, що Гран-Прі Португалії повертається у Ф-1.
