Експілот Формули-1 Ральф Шумахер назвав найбільшу слабкість семиразового чемпіона Ф-1 Льюїса Хемілтона. Німця цитує f1analytic.com:

Хемілтон ніколи не був великим любителем експериментувати з налаштуваннями. Це було відомо ще з часів його виступів у Формулі-3. Тото Вольфф завжди казав: пілоти керують машиною, команда займається налаштуваннями. Це не можна змінити за одну ніч. Це його слабкість.

Мені здається цікавим його висловлювання, що його критикують лише ті, хто ніколи не досяг таких успіхів, як він. В принципі, Льюїс правий, проте трохи самоаналізу все ж таки пішло б йому на користь.