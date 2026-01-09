Чемпіон Формули-1 Ландо Норріс висловився про семиразового володаря титулу Ф-1 Льюїса Хемілтона. Британця цитує f1analytic.com:

Я хотів би трохи більше боротися з Льюїсом. Хемілтон довів, що він, ймовірно, один з найкращих пілотів за всю історію. Всі знають, що якщо хтось і зможе повернутися після важкого періоду, то це сер Хемілтон.

Я хотів би частіше боротися з ним. Суперничати з тим, хто вважається одним з найкращих у світі, це завжди привілей. У пелотоні багато таких сильних пілотів. Є Фернандо (Алонсо), Льюїс, Макс (Ферстаппен)... Багато хто з нас хоче піти їх стопами.

Наступного сезону шанс буде у всіх. Усі з нетерпінням чекають на його початок. Суперники намагатимуться відібрати у мене титул, а я хочу спробувати його зберегти. Не можу дочекатися початку боротьби.