«Корабель вже відплив». Глава Mercedes вважає, що Ферстаппен втратив шанси на титул
Тото Вольфф вважає, що нідерландець не зможе наздогнати лідера загального заліку
близько 1 години тому
Глава команди Mercedes Тото Вольфф вважає, що чотириразовий чемпіон світу та пілот Red Bull нідерландець Макс Ферстаппен більше не є претендентом на титул у поточному сезоні Формули-1. Слова наводить Racingnews365.
На скільки очок відстає Макс? 49? Корабель вже відплив.
Наразі в особистому заліку топ-10 виглядає так:
Ландо Норріс (McLaren) — 390 очок
Оскар Піастрі (McLaren) — 366
Макс Ферстаппен (Red Bull) — 341
Джордж Расселл (Mercedes) — 276
Шарль Леклер (Ferrari) — 214
Льюїс Гемілтон (Ferrari) — 148
Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) — 122
Алекс Албон (Williams) — 73
Ніко Хюлькенберг (Haas) — 43
Ісак Хаджар (Racing Bulls) — 43
Ферстаппен визнав, що боротьба за титул вже завершена.