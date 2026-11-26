Жіноча збірна України з волейболу змінить головного тренера
Причиною відставки Якуба Глушака став незадовльний результат на ЧЄ-2026
Жіноча збірна України з волейболу отримає нового головного тренера. Про припинення співпраці з польським фахівцем Якубом Глушаком повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник.
Головною причиною відставки став невдалий виступ національної команди на чемпіонаті Європи-2026. Українки здобули лише одну перемогу в чотирьох матчах і не зуміли подолати груповий етап, показавши найгірший результат на континентальній першості за останні сім років. Повідомляє Суспільне Спорт.
Для мене навіть дивно, чому він отримав так багато хейту в засобах масової інформації. Деколи заслужено, але здебільшого, на мою думку, незаслужено – дуже багато, просто постійно. Тренер він непоганий, але, я думаю, не повною мірою міг керувати командою. Звичайно, його тренерські підходи та методика – у нас немає таких тренерів. Не хочу нікого ображати, але справді немає. Проте завдання на Європі не виконано, і він сам це розуміє.
Оприлюднено календар та суперників збірних України у волейбольній Лізі націй-2027.
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