Ферстаппен: «Бачити невдачі Хемілтона у Ferrari ранить моє серце»
Макс визнав, що сезон-2025 був невдалим для Льюїса
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про виступи Льюїса Хемілтона за Ferrari. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:
У нього не вийшов гарний сезон у Ferrari, це помітно з усього. Чесно, це ранить моє серце. Неприємно таке бачити.
Завершить кар'єру? Не знаю, він не здається, так що безперечно буде там (наступного року), але це (його невдачі) неприємно бачити.
Нагадаємо, що Гран-Прі Португалії повертається у Ф-1.