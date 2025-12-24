Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про виступи Льюїса Хемілтона за Ferrari. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

У нього не вийшов гарний сезон у Ferrari, це помітно з усього. Чесно, це ранить моє серце. Неприємно таке бачити.

Завершить кар'єру? Не знаю, він не здається, так що безперечно буде там (наступного року), але це (його невдачі) неприємно бачити.