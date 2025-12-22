Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон розповів, яким бачить майбутнє з італійською командою. Семиразового чемпіона Ф-1 цитує f1analytic.com:

Я думаю, що нам просто потрібно проаналізувати, де ми були, що було хорошого і області, які ми можемо поліпшити. Я їх позначив, я знаю, де вони усі знаходяться.

Наприкінці року належить сісти за обговорення разом з командою. Я оціню внутрішні ресурси, поговорю зі своєю особистою командою поза трасою і подумаю, що ми можемо зробити більше, щоб оптимізувати графік, подорожі та подібні речі.