Відомі подробиці зірваного переходу Ферстаппена до Mercedes
Ініціювало переговори оточення чотириразового чемпіона
близько 1 години тому
Чутки про перехід Макса Ферстаппена з Red Bull до Mercedes виявилися правдою, повідомляє GP Blog.
За інформацією джерела, оточення чотириразового чемпіона Формули-1 виступило ініціатором руху зі стану «червоних биків». Близькі нідерландця звернулися щодо цього до Mercedes та безпосередньо виконавчого директора «срібних стріл» Тото Вольффа.
Бос Mercedes виявив інтерес до кандидатури Ферстаппена у якості пілота колективу. Тото навіть провів розмову з пілотами команди Джорджем Расселом та Андера Кімі Антонеллі, повідомивши, що є невеликий шанс переманити Макса, хоча найімовірнішим варіантом розвитку подій буде збереження місця у команді обох діючих гонщиків Mercedes.
Нагадаємо, що Льюїс Хемілтон запропонував Ferrari замінити пілота.
