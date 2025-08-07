Олег Шумейко

Радник Red Bull Хельмут Марко залишився незадоволеним виступом команди на Гран-Прі Угорщини. Слова австрійця наводить f1analytic.com:

Це був наш найгірший вікенд у сезоні. Ми не змогли змусити шини працювати на жодному етапі. Макс на короткий час їхав у темпі лідерів, але це тривало лише два-три кола.

Можливо, стратегія з одним піт-стопом була б швидшою, але навіть у цьому випадку він приїхав би шостим чи сьомим.

Про шанси Ферстаппена на титул у сезоні-2025:

Чи можемо ми претендувати на завоювання титулу в поточному сезоні? Це, безумовно, неможливо.

Відзначимо, що Макс Ферстаппен в особистому заліку йде третім, поступаючись лідеру Оскару Піастрі 97 очками.

