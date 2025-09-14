Ферстаппен відповів на питання про найкращого гонщика в історії Формули-1
Макс не зміг визначитися
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен дав свою відповідь на запитання про найкращого пілота в історії Королеви автоспорту. Слова гонщика Red Bull наводить f1analytic.com:
Хто найкращий гонщик в історії Формули-1? Не можу відповісти на це запитання.
У кожній епосі було багато великих гонщиків. Думаю, важливіше просто цінувати всіх добрих гонщиків, які будь-коли виступали.
